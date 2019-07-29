29/07/2019

بالفيديو.. هكذا حذّر الحرس الثوري الايراني السفينة الحربية البريطانية

نشرت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية شريط فيديو، يظهر تحذيرها لسفينة حربية بريطانية وتأمرها بعدم التدخل بمهام حرس الثورة.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، فإن السفينة الحربية البريطانية الموجودة في هذا الفيديو هي ذات السفينة التي كانت ترافق ناقلة النافط "ستنا ايمبرو"، التي اوقفتها قوات حرس الثورة الاسلامية بتاريخ 19 تموز/ يوليو حيث لم تتمكن من منع بحرية حرس الثورة من توقيف تلك الناقلة.

ويظهر الفيديو بالاضافة الى المكالمة التي جرت بين زوارق حرس الثورة والسفينة البريطانية، صوراً لرصد السفينة البريطانية من قبل مسيرات بحرية حرس الثورة أيضاً.

وفي هذه المكالمة يخاطب حرس الثورة الاسلامية السفينة البريطانية بأن ناقلة النفط "بريتش هريتيج" تحت تصرفه ويأمره بعدم التدخل في مهمته.

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