29/07/2019

فنيش: لتلافي تعطيل الحكومة

دعا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إلى تلافي تعطيل الحكومة لأن استمرار تعطيلها هو مؤشر سلبي جدًا لا سيما وأن هناك بعض الخبراء يقدمون أرقامًا تبين أن الخلافات السياسية ثمنها أكبر بكثير من المشاكل الاقتصادية، وبالتالي فإن تأثير الحادث الأمني الذي حصل في الجبل هو أكبر بكثير بنتائجه وتداعياته عن المشكلة الاقتصادية ولذلك ينبغي التعامل مع هذا الحادث بجدية، لأنه ليس بسيطًا أو هينًا أو سهلًا.

كلام فنيش جاء خلال رعايته الاحتفال التكريمي الذي أقامته ثانوية المهدي (عج)- بنت جبيل لتلامذة الامتحانات الرسمية والتفوق لتلامذة الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية، وذلك في قاعة مسرح الانتصار في بلدة عيناثا بحضور الهيئة الإدارية والتعليمية في الثانوية، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات البلدية والثقافية والاجتماعية والتربوية، وحشد من أهالي الطلاب المكرمين.

فنيش أكد "أننا نقف مع الفريق الذي تضرر واستهدف بهذا الحادث معه لأنه حليفنا، ولكننا في الوقت نفسه ندعو إلى ضرورة الإسراع في وضع علاج لهذه المشكلة لأنه لا يجوز أن يستمر البلد في الأزمة، وأن يستمر تعطيل الحكومة في الوقت الذي يشكو منه البلد والوطن والمواطن من أزمات تتراكم، والتي إذا ما بادرنا إلى معالجتها، فسيزيد حجمها وتداعياتها وتفاقم نتائجها".

واعتبر فنيش أنه "اذا أحسنا الاستفادة من مواردنا والتعامل مع الناس، وصوبنا الأداء في السياسات، وواجهنا الفساد بجدية وببرنامج علمي وقانوني وإداري مع تعاون جميع الفرقاء وقيام كل الأجهزة المعنية من قضائية وإدارية ورقابية وسياسية من ممارسة دورها بالمحاسبة، فإننا نستطيع أن نواجه الكثير من الخلل ونرسم مسارًا اقتصاديًا جديدًا".

وشدد فنيش على ضرورة أن ننظر بثقة وتفاؤل وعزم مع إرادة وتصميم لأنه كما استطعنا أن نقهر الاحتلال نحن قادرون على مواجهة الخلل القائم في الوضع الداخلي من فساد وهدر في الانفاق والتخبط في السياسات، ولكن علينا أن نصبر فكما صبرنا في مواجهة المحتل "الإسرائيلي" وحققنا ما نريد، علينا أن نصبر في معركتنا لتصحيح الأوضاع الداخلية في البلد، وهذه معركة أصعب بكثير من معركتنا مع المحتل "الإسرائيلي".

إقرأ المزيد في: لبنان