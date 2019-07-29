29/07/2019

أيزاكا خارج أسوار النجمة

تتواصل معاناة نادي النجمة في سوق الانتقالات الصيفية، فبعد إخفاق النبيذي في التعاقد مع حسن معتوق وإدمون شحادة، وفشل صفقة ضم محمد سالم بعد إتمام الإتفاق.

ورفض رئيس النادي أسعد الصقال التعاقد مع اللبناني المغترب أياد حمود لمطالبه المالية المرتفعة ورفضه خوض فترة تجربة.

لن يستطيع النبيذي التعاقد مع المهاجم الغاني أبدو أوزاكا الذي شارك مع الفريق في مباراة الأنصار، لتوقيع اللاعب الغاني الذي سبق له اللعب مع الحمام التونسي لنادي فحيحيل كويتي ما يمنع النجمة من التوقيع على أي عقد مع اللاعب، لأنه سيتعرض لضرر مادي كبير بعد أن أخطر الفحيحيل الفريق اللبناني بتوقيع اللاعب الغاني على عقد معه.

وشن جمهور النجمة حملة عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب رئيس النادي أسعد الصقال والإدارة بالرحيل نتيجة الإخفاق الحاصل.

وأصدرت مكاتب الجمهور في المناطق بيانات تطالب الرئيس بالتنحي في حال عدم إبرامه الصفقات التي وعد بها، مهددة بتحرك لإنقاذ القلعة النبيذية.

شباب الساحل والغازية إلى نصف نهائي كأس النخبة

الى ذلك، واصل شباب الساحل عروضه القوية وحقق فوزه الثاني تواليًا في مسابقة كأس النخبة التنشيطية، ليبلغ الدور نصف النهائي بفوزه على الشباب الغازية بهدف ويرفع رصيده إلى ست نقاط.

وأحرز المدافع السنيغالي كوليبالي هدف كتيبة محمود حمود الوحيد بعد 14 دقيقة على البداية، ليرافق الغازية الذي عبر لدور الأربعة مستفيدًا من تعادله مع العهد بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية.

وقدم الساحل أداءً جيدًا في اللقاء الذي احتضنه ملعب بحمدون البلدي، لاسيما في الشوط الأول، حيث سيطر وضغط وأهدر بعض الفرص قبل أن يعود الغازية ليضغط ويسعى للتعديل في الشوط الثاني دون أن ينجح، لينتهي اللقاء بفوز ساحلي جديد وضع رجال محمود حمود على رأس المجموعة بانتظار الفائز من مواجهة الأخاء والنجمة لمواجهته في نصف النهائي.

في حين سيلتقي الشباب الغازية الأنصار القوي في مباراة سهلة نظريًا للأخضر.

إقرأ المزيد في: رياضة