29/07/2019

بطولة غرب آسيا : المنتخب الوطني يستعد لمواجهة مضيفه العراقي

باشر المنتخب اللبناني لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره العراقي مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينتي كربلاء وأربيل بعد أن وصلت بعثة المنتخب عصر الأحد إلى كربلاء.

ويخوض المنتخب الوطني مرانًا اعداديًا تحت إشراف المدير الفني الروماني ليفيو جوبيتاريو.

وتعتبر البطولة الإقليمية التي سيشارك بها لبنان بغياب لاعبيه المحترفين محطة ومعسكر بالغ الأهمية استعدادًا للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.

ويفتتح رجال الأرز التصفيات المزدوجة بمواجهة كوريا الشمالية في العاصمة بيانغ يونغ في الخامس من أيلول المقبل.

وسيلتحق بتشكيلة المنتخب الأخوين روبرت وجورج ملكي لاعبي الخور القطري وأيك السويدي والمهاجم هلال الحلوة والمهاجم عمر شعبان إلى المدافع جوان العمري واللاعب باسل جرادة المحترف مع هادسبلت الكرواتي.

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