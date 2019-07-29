29/07/2019

صالحي: إيران ستواصل العمل في مفاعل اراك للماء الثقیل

أکد رئیس منظمة الطاقة النوویة الإيرانية علي أکبر صالحي ان إيران ستواصل العمل في مفاعل "اراك" للماء الثقیل.

ونقل النائب في مجلس الشورى الإسلامي مهرداد لاهوتي عن صالحي قوله إن إيران ستواصل النشاطات النوویة وتولید الطاقة النوویة.

وتابع صالحي ان "أعداء إيران یعلمون أننا نمتلك العلوم والقدرات لانتاج الطاقة النوویة ولکن لا نرید إنتاج الأسلحة النوویة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "طهران سترفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وستبدأ إحياء مفاعل أراك إذا لم تحمي الدول في الاتفاق النووي التجارة مع إيران".

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