29/07/2019

استقالة مدير المخابرات الأميركية بعد خلافات مع ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد أن مدير المخابرات دان كوتس سيترك منصبه اعتبارا من 15 آب/أغسطس المقبل، وأنه سيرشح عضو "الكونغرس" جون راتكليف ليحل محله.

وجاء إعلان ترامب بعدما ترددت أنباء عن اتجاه كوتس للاستقالة في ظل خلافات مستمرة مع ترامب في ملفات عديدة، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

ويواجه ترامب خلافات حادة مع رؤساء أجهزة المخابرات الأميركية -بمن فيهم كوتس- حول قضايا عدة، بينها المزاعم الأميركية حول "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، والملف الإيراني.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" : "يسرني أن أعلن أنني سأسمي عضو الكونغرس الموقر جون راتكليف من تكساس ليكون مديرا للمخابرات الوطنية"، مضيفا أن راتكليف "سيقود"، وسيكون "ملهما بالعظمة للبلاد التي يحبها".

ترامب شكر دان كوتس على "خدمته العظيمة" للبلاد، وقال إنه سيعلن قريبا عن اسم القائم بأعمال المدير.

يشار إلى أن راتكليف هو عضو جمهوري في مجلس النواب الأميركي وله مقعد في كل من لجنة المخابرات ولجنة القضاء، وكان من أكثر النواب شراسة في استجواب المدعي الخاص السابق روبرت مولر أثناء جلسات الاستماع التي عقدت في الكونغرس الأسبوع الماضي بشأن التحقيق في مزاعم "التدخل الروسي" بالانتخابات الأميركية.

واتهم راتكليف مولر بأنه لم يمنح ترامب حقه في إجراءات التحقيق السليمة، قائلا إن الرئيس ليس فوق القانون "لكنه قطعا لا ينبغي أن يكون تحت القانون".

وفي وقت سابق وجه راتكليف انتقادات لمولر ولرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي الذي عزله ترامب، كما كان النائب الجمهوري مؤيدا قويا للرئيس.

وسيشكل رحيل دان كوتس من منصبه أحدث حلقة في سلسلة التغييرات في الإدارة الأميركية، فقد ترك منصبه في وقت سابق كل من وزير الحرب جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، فضلا عن الأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي.

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