العالم

قوات عسكرية بريطانية إضافية إلى البحرين 

29/07/2019

قوات عسكرية بريطانية إضافية إلى البحرين 

تعتزم بريطانيا إرسال مجموعة صغيرة من العسكريين الإضافيين إلى البحرين هذا الأسبوع لتعزيز الحماية البحرية لسفنها في الخليج.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد عن وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج لتأمين ملاحة السفن التجارية للمملكة المتحدة عبر مضيق هرمز.

والسفينة هي المدمرة "HMS DUNCAN"، وستعمل على مرافقة السفن البريطانية في المنطقة سوية مع الفرقاطة "HMS MONTROSE" التي ستنتهي مهمتها في المضيق أواخر آب/أغسطس.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية أزمة الناقلتين التي اندلعت الشهر الجاري بين لندن وطهران، إذ احتجزت إيران الناقلة البريطانية "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، بعد توقيف سلطات جبل طارق والمملكة المتحدة الناقلة الإيرانية "Grace 1" بزعم تصديرها النفط إلى سوريا بما يتعارض مع العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن العسكريين البريطانيين الذين سيصلون إلى المنطقة سيتمركزون في البحرين.

وستمثل هذه القوات البريطانية جزءًا من عملية تسمّى "حماية الملاحة البحرية في الخليج"، بقيادة بريطانيا ومشاركة دولا أوروبية، بمعزل عن واشنطن.

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