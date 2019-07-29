الخليج

السعودية تؤجل محاكمة العودة مرة أخرى

29/07/2019

السعودية تؤجل محاكمة العودة مرة أخرى

أكد عبد الله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة ان السلطات السعودية أجلت جلسة محاكمة والده الموقوف منذ العام 2017 لعدة أشهر.

وقال العودة الابن في تغريدة له على "تويتر" : "فيما يتعلق بمحاكمة الوالد السرّية اليوم (يوم أمس الأحد) التي تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيراً (..) بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني، تأجلت الجلسة إلى بعد عدة أشهر من الآن"، دون تفاصيل أخرى.

وقال حساب "معتقلي الرأي" الرسمي عبر "تويتر"، المعني بحقوق السجناء السياسيين بالسعودية، إن "السلطات أجلت جلسة محاكمة لعودة التي كانت مقررة صباح اليوم إلى وقت لاحق بعد عدة شهور".

وأوضح أن هذا الإجراء تم "دون إبداء أسباب، وسط استمرار التحفظ عليه في العزل الانفرادي"، في حين لم يصدر تعليق من قبل السلطات السعودية بشأن عقد الجلسة من عدمه أو تأجيلها.

وتصدر وسم "#سننقذ_سلمان_العودة" قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية، قبيل ساعات من تأجيل محاكمة العودة ولقي الوسم تفاعلا كبيرا من قبل الناشطين السعوديين والعرب، واستقطب كتابا وسياسيين، أعلنوا تضامنهم معه، ضد المحاكمة الجائرة.

وكانت النيابة العامة السعودية قد طالبت بإعدامه بعد أن وجهت إليه 37 اتهاماً، من بينها ارتباطه بجماعة "الإخوان المسلمين"، وهو ما كان قد نفاه قبل سجنه.

ومنذ أكثر من عامين تشن السلطات السعودية حملات أمنية واسعة واعتقالات تستهدف حتى الجاليات العربية؛ ومنهم فلسطينيون وأردنيون وسوريون، وجاليات أفريقية داخل المملكة، وبعضهم لم يُعرف مكانه حتى الآن.

وشملت هذه الاعتقالات مئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والكُتاب والدعاة السعوديين، الذين حاولوا  التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

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