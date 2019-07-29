29/07/2019

20 قتيلا و50 جريحا حصيلة هجوم كابول

أفادت قناة "Tolo News" الأفغانية بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر المرشح لمنصب رئيس الوزراء أمر الله صالح الذي وقع مساء أمس الأحد في كابل إلى 20 قتيلا و50 جريحا.

وكانت وسائل الإعلام أفادت سابقًا أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وجرح 25 آخرين.

وقالت القناة في وقت سابق إن مساعدي أمر الله صالح كانوا داخل مقره لحظة وقوع الهجوم، فيما أفادت مصادر أخرى أن الهجوم شنه 4 مهاجمين.

وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرة رحيمي أمس الأحد أن جميع المهاجمين قتلوا في موقع التفجير والهجوم المسلح على المقر.

بدوره، قال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرامرز في وقت سابق من أمس الأحد إن "انفجارا لسيارة وقع عصر اليوم بالقرب من مؤسسة "روند سبز" في الدائرة الرابعة في كابول، ثم اقتحم عدد من المسلحين المبنى"، مضيفا أن "القوات الأمنية فرضت طوقا على المنطقة كما حاصرت وحدة العمليات الخاصة المهاجمين تمهيدا للقضاء عليهم".

إقرأ المزيد في: العالم