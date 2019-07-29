29/07/2019

"حماس": نرفض الضرر بحقوق اللاجئين في لبنان

أكدت حركة "حماس" رفضها الشامل والقوي لأي إجراء يلحق الضرر بمصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشددة على مواقفها السابقة بضرورة إلغاء أي إجراء أو قانون يضر اللاجئين الفلسطينيين ويقيّد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن:"التحركات الشعبية ستتصاعد، وستذهب باتجاه آفاق جديدة إذا ما بقيت حالة الظلم والتمييز"، مؤكدة ضرورة تراجع وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان عن قراراته، ونقل القضية بسرعة إلى الحكومة اللبنانية.

وطالبت حركة "حماس" بإلغاء إجازة العمل، والتعامل مع الإنسان الفلسطيني بصفة لاجئ وليس بصفة أجنبي.

وحيّت الحركة جميع التّحركات الشعبية والشبابية في جميع المخيّمات، وأشادة بجهودها، وثمّنت دورها في رفع الصوت ضد ما وصفته بالظلم، معلنةً وقوفها إلى جانب هذه التحركات، كما أكدت دعمها لجهودها في التعبير السلمي الحضاري عن حقوق الفلسطينيين.

ودعت الحركة إلى توحيد جهود جميع التحركات الشعبية والشبابية، وتعزيز التفاهم والتعاون على قاعدة رفض إجراءات وزير العمل، وإلغاء إجازة العمل وأخذ مصالح اللاجئين والحياة الكريمة للناس بعين الاعتبار تخفيفا عنهم.

وأكدت "حماس" استمرار حالة الرفض لإجراءات وزير العمل، وإبقاء المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في جميع المخيمات حتى يتراجع وزير العمل ويتم استثناء اللاجئ الفلسطيني من التمييز.

وجددت الحركة رفضها للتوطين، وتمسكها بالعودة إلى فلسطين ورفضها محاولة توظيف التحركات الشعبية الفلسطينية في قضايا لبنانية داخلية، أو في محاولات للتحريض أو في المعادلات المحلية.

وأكدت "حماس" وحدة الموقف السياسي والقانوني الفلسطيني للفصائل الفلسطينية، وقرارات هيئة العمل المشترك واللقاءات الفصائلية الموحدة والقوى واللجان الشعبية والأهلية والروابط بالتكامل مع الموقف الشعبي والشبابي الذي أساسه الدفاع عن حقوق ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وحقوق اللاجئين الإنسانية والاجتماعية.



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