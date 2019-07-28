العالم

بوتين: الأسطول الروسي جاهز لردع أي عدو

28/07/2019

بوتين: الأسطول الروسي جاهز لردع أي عدو

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأسطول الروسي جاهز لردع أي عدو.

وقال بوتين في كلمة ألقاها أثناء الاستعراض العسكري البحري بمناسبة يوم الأسطول الروسي في سان بطرسبورغ: "يضمن أسطولنا البحري بشكل ثابت أمن بلادنا ومصالحها الوطنية، وهو قادر على صد أي عدو كان".

وأضاف: "سنقوم في المستقبل ببناء أسطول نادر من حيث قدراته. وهذا هو أسطول الدولة القوية ذات السيادة".

وأشرف الرئيس بوتين، اليوم الأحد، على الاستعراض العسكري البحري الرئيسي الجاري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وشارك في المراسم الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الروسي الذي تحتفل البلاد هذا العام بالذكرى الـ323 لتأسيسه.

ومر بوتين على متن قارب بالخط الأمامي للسفن العسكرية المشاركة في الاستعراض في مياه الخليج الفنلندي وبالقرب من مدينة كرونشتادت.

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