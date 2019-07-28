العالم

روحاني مستقبلا بن علوي: تواجد القوات الاجنبية في المنطقة عامل أساسي للتوتر

28/07/2019

روحاني مستقبلا بن علوي: تواجد القوات الاجنبية في المنطقة عامل أساسي للتوتر

أكد الرئيس الايراني، الشيخ حسن روحاني، أن تواجد القوات الاجنبية في المنطقة عامل اساسي للتوتر ولا يساعد في تكريس أمنها.

ولدى استقباله، اليوم الاحد، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، في طهران شدد روحاني على ان ايران تسعى دائما لجعل بحر عمان والخليج ومضيق هرمز مسارا آمنا ومطمئنا للملاحة البحرية الدولية الحرة، معتبرا اعادة اعمار سوريا ووقف المجازر ضد المواطنين اليمنيين الابرياء من القضايا التي تحظى بالاهمية في التعاطي الاقليمي.

وفيما اعرب عن القلق حيال الخطط الخطيرة المتعلقة بمستقبل فلسطين تحت مسمى "صفقة القرن"، قال "اذا اردنا التقدم والتنمية لمنطقتنا فعلى الجميع بذل الجهود من اجل ارساء الاستقرار والأمن في كافة ارجائها".

روحاني اعتبر ان إيقاف الناقلة الإيرانية عمل غير قانوني ولن تكون له أي منفعة لبريطانيا.
ونوّه الرئيس الايراني إلى أن إيران وسلطنة عمان هما المسؤولتان الرئيسيتان عن ضمان أمن مضيق هرمز، وأن الجمهورية الاسلامية ستواجه بقوة أي خرق للمقررات التي تضمن أمن مضيق هرمز وبحر عُمان.

 

بدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي، خلال لقائه الرئيس الإيراني على أن ضمان أمن واستقرار المنطقة لن يكون ممكناً دون مشاركة إيران.

وأشار إلى أن المنطقة تواجه أزمات وتحديات عديدة فضلاً عن مواجهات بالوكالة.

 

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