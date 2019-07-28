28/07/2019

قرعة صعبة للعهد والنجمة في كأس محمد السادس للأندية

أسفرت قرعة الدور الثاني والثلاثين لكأس محمد السادس للأندية الأبطال عن مواجهات صعبة لممثلي لبنان، حيث سيصطدم العهد البطل بالإتحاد السعودي ذهابا في 21 آب، على أن تحدد مواجهة الإياب لاحقا بانتظار مواجهة الإتحاد مع زوبهان الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا.

بدوره سيتواجه النجمة مع الترجي الرياضي التونسي والذي بلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في اختبار صعب للنبيذي ذهابا في الحادي والعشرين من آب على ملعب المدينة الرياضية على أن يحل ضيفا عليه في تونس إيابا.

وجرت القرعة التي حضرها ممثلي العهد والنجمة محمد عاصي وأسعد سبليني في العاصمة المغربية الرباط.

وكان النجمة شارك الموسم الماضي وودع من الدور الثاني والثلاثين على يد الأهلي المصري، في حين شارك العهد قبل عامين بالنظام القديم للبطولة وكاد أن يصل للمربع الذهبي لكنه خرج بفارق الأهداف.

طرابلس إلى نصف نهائي كأس التحدي

بلغ طرابلس الرياضي نصف نهائي كأس التحدي رغم تعادله السلبي مع شباب البرج في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جونية البلدي، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى ليحصد شباب البرج أولى نقاطه في البطولة، بينما رفع طرابلس الذي حجز مقعده في دور الأربعة رصيده إلى نقطتين بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الصفاء بهدفين لكل منهما.

فوز ودي للأنصار.. وتعادل للبرج

تغلب الأنصار على السلام زغرتا بثلاثة أهداف لهدف في مباراة ودية احتضنها ملعب طرابلس البلدي، سجل السنيغالي حاج مالك وعباس عطوي وحسن حمود أهداف الأخضر الذي خاض اللقاء بغياب نجمه حسن معتوق.

بينما سجل النيجيري جوناس هدف السلام الوحيد الذي يخضع للتجربة مع الفريق الشمالي تحت إشراف الأردني نهاد صقار.

وتعادل البرج مع الأخاء سلبا في مباراة ودية جرت على ملعب بحمدون البلدي.

محمد سالم خارج النجمة

لن يوقع اللاعب محمد سالم على كشوف فريق النجمة بعد أن كان قريبا من الانضمام للنبيذي الذي شارك بتمرينه تحت إشراف المدرب طارق جارايا.

وكان ناديا النجمة وشباب الساحل قد توصلا لاتفاق لانتقال سالم إلى المنارة إلا أن الأمور تعقدت في اللحظة الأخيرة وسط حديث عن أسباب فنية، لتطير الصفقة التي وعد بها رئيس النجمة أسعد الصقال خلال مؤتمر صحافي.

مدافع طرابلس يعتزل

أعلن المدافع خالد العلي اعتزاله كرة القدم نهائيا.

وأكد المدافع العلي أن الأمور وصلت لطريق مسدود، مشيرا إلى أنه كان أول من حضر التمارين للفريق، ليختم حان الوقت لتوديع كرة القدم.

وانضم العلي إلى ثنائي الأنصار غازي حنينة وعلاء البابا ولاعبي السلام زغرتا شارلي نجيم واليكس بطرس.

إقرأ المزيد في: رياضة