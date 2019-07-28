28/07/2019

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: بامكان بومبيو اجراء مقابلة صحفية مع مرضية هاشمي

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في إشارة إلى طلب وزير الخارجية الأمريكي باجراء حوار صحفي مع وسائل الإعلام الإيرانية: يمكن لمراسلتنا، السيدة مرضية هاشمي، اجراء مقابلة مع بومبيو وبامكانه الافصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الاخر.

وقال ربيعي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الأحد، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى نيويورك وبلدان أمريكا اللاتينية الأسبوع الماضي: أينما تحاول أمريكا أن تعمل على بناء جدار وتضع الحدود لشطب إيران، فإن دبلوماسيتنا النشطة تعمل في المقابل على بناء الجسور، وينشط الدبلوماسيون الايرانيون على بناء وحفظ العلاقة بين الرأي العام للشعب الإيراني والرأي العام العالمي.

وأشار ربيعي إلى كلمات الرئيس الإيراني الذي قال: لقد أثبتت أمتنا قوتها العسكرية في فترة الدفاع المقدس، واليوم تتمتع بقوة الدبلوماسية والقانون والقوة الناعمة.

وأضاف ربيعي أن زيارة ظريف إلى ست دول (من امريكا إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا) ومحادثاته المكثفة على مدار أسبوعين وأهم الحوارات الإعلامية التي اجراها في نيويورك، كانت من القضايا المهمة التي حدثت الأسبوع الماضي.

وقال ان حوار ظريف مع وسائل الإعلام الامريكية المهمة، أجبر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، على طلب إجراء محادثات مع وسائل الإعلام الإيرانية.

وردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي "يعتزم اطلاع الشعب الإيراني على الحقائق"، قال المتحدث باسم الحكومة: يمكن لمراسلتنا مرضية هاشمي، ان تجري مقابلة معه وان يقول ما يريده.

وختم ربيعي قائلا "لن نتهرب من سماع الرأي الاخر، ما فعلوه بمراسلينا والسلوك الذي يقومون به مع الصحفيين الإيرانيين هناك، هو نوع من عدم الاحترام لوسائل الإعلام والحوار".

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