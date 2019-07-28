28/07/2019

منتخب الارز لكرة القدم يغادر إلى كربلاء المقدسة لخوض بطولة غرب آسيا

تغادر بعثة منتخب لبنان لكرة القدم ظهر اليوم إلى مدينة كربلاء العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة التي تنطلق في 30 تموز وتستمر حتى 14 آب المقبل.



وتتألف البعثة من 32 شخصا هم: فؤاد بلهوان مديرا للمنتخب، الروماني ليفيو تشيوبوتاريو مديرا فنيا، جمال طه (مدربا)، وحيد فتال (مدربا لحراس المرمى)، الروماني لوتشيان باوون مدربا للياقة البدنية، وديع عبد النور منسقا إعلاميا، ايلي متني معالجا فيزيائيا، أحمد فخر الدين وشفيق فارس مسؤولين للتجهيزات، فضلا عن 23 لاعبا هم:



- حراس المرمى: مهدي خليل وعلي السبع ومصطفى مطر.

- خط الدفاع: محمد زين طحان، قاسم الزين، نور منصور، حسين زين، خليل خميس، معتز بالله الجنيدي، حسن شعيتو "شبريكو" وحسن بيطار.

- خط الوسط: يحيى الهندي، محمد حيدر، حسين منذر، أحمد جلول ونادر مطر.

- خط الهجوم: حسن معتوق، حسن شعيتو "موني"، حسن "سوني" سعد، ربيع عطايا، أحمد حجازي، محمد قدوح وعلي علاء الدين.



وكان المنتخب إنتظم في معسكر قصير منذ الخميس الماضي، وتوزعت تدريباته اليومية على ملاعب العهد والأنصار والمبرة والنجمة. وسيقص ونظيره العراقي شريط إفتتاح البطولة عند الساعة السابعة والنصف من مساء الثلثاء في ستاد كربلاء الذي يتسع لـ30 ألف متفرج.



ويخوض المنتخبان مباريات المجموعة الأولى إلى جانب سوريا وفلسطين واليمن، بينما تلتقي منتخبات الأردن والسعودية والكويت والبحرين التي تشكل المجموعة الثانية في اربيل على ستاد فرنسوا حريري.



ويواجه لبنان سوريا في 2 آب المقبل (الساعة 22.30) وفلسطين في 5 منه (22.30) واليمن في 8 منه (19.30).



وسيسعى الجهاز الفني من خلال هذه البطولة إلى التحضير المناسب للتصفيات المزدوجة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023، والوقوف على نقاط عدة بدنيا وتكتيكيا وفنيا لتحقيق الصورة المشرفة في هذا الاستحقاق الذي يخوض لبنان أولى مبارياته في ضيافة كوريا الشمالية يوم 5 أيلول المقبل.

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