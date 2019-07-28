28/07/2019

إسبانيا بطلة لأمم أوروبا للشباب بفوزها على البرتغال

جرد المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي من لقبه بطلا لأمم أوروبا دون 19 عاما بفوزه عليه في النهائي الذي جرى في أرمينيا بهدفين دون مقابل.

فران توريس سجل ثنائية الماتادور ليحرز اللاروخا لقبه الثامن في البطولة القارية.

أياكس بطلا لكأس السوبر الهولندية

أحرز أياكس أمستردام الهولندي لقب كأس السوبر الهولندية بفوزه على غريمه أندهوفان بهدفين دون رد.

برشلونة يهزم فيسيل كوبي الياباني وديا

تغلب برشلونة الإسباني على فيسل كوبي الياباني بهدفين دون رد في مباراة ودية سجل خلالها كارلوس بيرز هدفي النادي الكاتالوني.

كوبي الياباني يضم البلجيكي فيرمايلن

قدم نادي فيسل كوبي الياباني مدافعه الجديد البلجيكي طوماس فيرمايلن القادم من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

لينضم المدافع المخضرم إلى زملائه السابقين في برشلونة اندرياس انيستا وديفد فيا.

وكان النادي الياباني قد تعاقد مع الدولي اللبناني جوان العمري.

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