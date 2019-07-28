28/07/2019

طائرات قاصف اليمنية تستهدف مطار نجران وصاروخ بالستي يدك مقر قيادة العدوان فيها

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن استهداف القوة الصاروخية لمقر قيادة تحالف العدوان جنوبي سقام بنجران بصاروخ بالستي قصير المدى، وقد أصاب هدفه بدقه عالية بفضل الله.

وأكد العميد سريع تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.

ولفت المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إلى أنه تم استهداف هذا الموقع الهام بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف.

وتوجّه سريع لقوى العدوان بالقول أن "اليد الطولي للقوات المسلحة اليمنية ستلاحقهم أين ما كانوا وان بنك أهدافنا يتوسع يوميا بعد يوم".

كذلك أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ سلاح الجو المسير عمليات واسعة على مطار نجران بعدد من طائرات قاصف 2k.

ولفت العميد يحيى سريع إلى أن العملية الاولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار، والعملية الثانية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى.

وأكد أن عملية الطيران المسير الواسعة حققت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف أن هذا الاستهداف جاء رداً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 27 غارة جوية.

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