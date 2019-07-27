27/07/2019

طهران تدين إعدام السلطات البحرينية لشابين.. التصعيد الامني لن يساعد بحلّ الأزمة

أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، قيام السلطات البحرينية باعدام الشابين البحرينيين علي العرب واحمد الملالي، مؤكدا بأن تصعيد الممارسات الأمنية لن يساعد بحل الأزمة في البحرين.

وقال موسوي في تصريح له مساء السبت، ان الخطوة الطائفية التي اقدمت عليها سلطات البحرين اثبتت بانها بدلا عن اختيار طريق العقلانية والعمل لحل الازمة التي اختلقتها هي نفسها، عبر المصالحة مع الشعب، مازالت تصر على سياستها الخاطئة في قمع المعارضين.

وأشار موسوي الى التقارير الواردة التي تفيد بانتزاع الاعترافات بالاكراه وتحت التعذيب والمحاكمات غير العادلة للمنفذ فيهم حكم الاعدام والمطالبات الدولية من البحرين لوقف تنفيذ احكام الاعدام، واضاف ان تصعيد الممارسات الامنية –البوليسية لن يساعد بحل الازمة في البحرين.

كما أشار الى وثائق وسوابق السلطة البحرينية في استخدام المجاميع المتطرفة وعناصر القاعدة الارهابية لاغتيال الشخصيات المعارضة لها، وقال ان اعدام المعارضين بمختلف الذرائع هو استمرار لنفس النهج السابق مع فارق ان السلطة هذه المرة تولت هي نفسها سياسة القضاء على المعارضين بدلا عن القيام بذلك عبر التعاون مع الجماعات الارهابية.

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