27/07/2019

قماطي: مصرون على العودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أن المقاومة لن نتعاطى بعقلية المنتصر والمهزوم ولا بعقلية المستكبر، ونحن مع انتصارنا في المنطقة نتمسك بتواضعنا وتعاوننا واخلاقنا ولا نخرج عن هذا مطلقًا، ونحن متمسكون بتعاوننا وتفاهمنا وتجاوزنا للخلافات السياسية لاننا وصلنا الى نتيجة انه لا احد يستطيع أن يلغي أحداً.

وفي كلمة له خلال احتفال نظمته مدارس المصطفى في النبطية لتكريم الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية، أضاف "نحن أول من يدعو للعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، ومصرون على ذلك وفي أسرع وقت ممكن، وعلى الجميع أن يتواضع وأن يضع حدا للمكابرة حتى تعود مسيرة البلد إلى ما كانت عليه".



وتابع: "مشروع المقاومة مستمر، ولن يستطيعوا فرض أي شيء علينا، لأننا الرقم الصعب وسنبقى. وأولويتنا مصلحة الوطن ومصلحة الأمة وفلسطين ولن يغير ذلك شيء".

وتوجه قماطي في الختام إلى التلامذة بالقول: "بتمسككم بأهل البيت ومدرسة عاشوراء سنستمر بالانتصارات والانجازات".



إقرأ المزيد في: لبنان