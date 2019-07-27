لبنان

الجيش اللبناني: اتخذنا التدابير اللازمة في منطقة البساتين بعد حادثة ليل أمس

27/07/2019

الجيش اللبناني: اتخذنا التدابير اللازمة في منطقة البساتين بعد حادثة ليل أمس

أكدت  قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان لها أنه "في تمام الساعة الثانية فجرًا في بلدة البساتين – عاليه، ولدى محاولة المدعو ريان مرعي وهو بحالة السكر الظاهر الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير صالح الغريب، تدخّلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكنّ الإشكال تطوّر عند تدخّل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدّى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات للمعالجة".

وأشارت قيادة الجيش في بيانها الى أن "وحدات الجيش اتّخذت التدابير اللازمة في المنطقة، فيما تولّت قوى الأمن الداخلي التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص".

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