27/07/2019

وزيرة الطاقة في الشمال لاستكمال حملة نزع التعديات

جالت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني يرافقها المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك على مناطق الشمال، استكمالًا لحملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية والإفادة من التخفيضات على العدادات لفترة محدودة.

وقد استهلت جولتها بزيارة مبنى الصيانة في شركة كهرباء القاديشا - البحصاص، حيث التقت على التوالي مستخدمي المحترف الذين يتولون اصلاح اعطال المحولات الكهربائية وقد اشتكوا تقلص عدد الفنيين من 35 مستخدمًا لمستخدم واحد، مذكرين بأن عملهم يقدم وفرًا ماديًا للشركة يقدر بحوالى مليار ليرة لبنانية سنويًا.

ثم التقت بالعاملين في قسم الكابلات الجوفية في مصلحة الاستثمار الذين يقومون بإصلاح اعطال الكابلات على مدار الساعة والذين لفتوا الى الامكانات المحدودة لديهم.

كما التقت لجنة الأرشيف لجنة متابعة ملف تحديث القاديشا واعضاء نقابة العمال والمستخدمين قبل أن تلتقي رؤساء المصالح بحضور رئيس مجلس الإدارة والمستشارين، ثم رئيس وأعضاء الفريق المركزي المشترك لنزع التعديات.

بعدها انتقلت إلى الميناء حيث تفقدت صالة الزبائن، وتفقدت مختبر فحص العدادات في القاديشا.

وتحدثت البستاني للصحافيين، قائلة: "أردنا أن نبدأ زيارتنا من شركة كهرباء قاديشا لنؤكد على الخطة الموضوعة من قبل الوزير جبران باسيل إبان توليه لوزارة الطاقة وقد خضعت الخطة لتحديث من قبل شركة كهرباء لبنان"، مضيفةً: "سنطلعكم قريبًا على خطتنا هذه بعد إنهاء التحديث الذي يتضمن تخفيض الهدر الفني وغير الفني ".

وأكدت "أننا مصرون على حملة نزع التعديات في كل لبنان"، لافتةً الى أن المشكلة في نطاق قاديشا ليست بعدم توفر عدادات بل العكس فالعدادات متوفرة في حين أن الطلب عليها قليل جدًا، وأضافت: "أتمنى على الجميع أن يسووا أوضاعهم ضمن المهلة التي أعطيناها".

ولفتت إلى "الاقبال على تركيب العدادات في مناطق مختلفة، حيث سُجل تجاوب ملحوظ من قبل المواطنين ونتمنى أن يحصل هذا التجاوب ايضًا ضمن نطاق شركة كهرباء قاديشا".

وبعد جولة في زغرتا، أكدت بستاني أنه ليس هناك من منطقة محظورة وعلى الجميع الالتزام بالقانون، داعيةً الجميع للتجاوب وتسوية وضعهم ضمن المهلة المعطاة لهم والاستفادة من التخفيضات.

وانتقلت البستاني إلى التبانة يرافقها فريق مشترك من كهرباء قاديشا وعناصر قوى الامن وأشرفت على حملة نزع التعديات في المنطقة.

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