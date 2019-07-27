العالم

ما هو مصير العلاقات الأميركية التركية بعد صفقة "اس-400"؟

27/07/2019

ما هو مصير العلاقات الأميركية التركية بعد صفقة "اس-400"؟

أشارت مجموعة "صوفان" للإستشارات الأمنية و الإستخبارتية إلى ان إقدام تركيا على شراء منطومة صواريخ "S-400" من روسيا، يدفع إلى طرح تساؤلات حول مكانة تركيا وإلتزامها بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتحدثت المجموعة عن عدم تعاون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع دول أعضاء في "الناتو"، خاصة الولايات المتحدة، لافتة إلى مساعي أردوغان لتعزيز العلاقات مع روسيا.

وقالت المجموعة إن "العلاقات الأميركية التركية توترت بشكل ملحوظ بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة ضد أردوغان في تموز/يوليو عام 2016"، مضيفة ان "أنقرة إنتقدت السياسات الأميركية علناً منذ ذلك الوقت، ولم تترد بإتباع سياسات تتعارض مع "الناتو"".

وتابعت أن "المزاعم التركية عن قيام واشنطن بلعب دور في محاولة الإنقلاب تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين البلدين وتخلق إنقسام كبير في التحالف بينهما".

وذكرت المجموعة إن "الخلافات السياسية أدت إلى إنقسام إستراتيجي بين واشنطن وأنقرة"، مشيرة إلى قيام الولايات المتحدة بطرد تركيا رسميا من برنامج طائرات "F-35" بعد ما تسلمت تركيا نظام "S-400" في أوائل شهر تموز/يوليو الجاري".

كما أضافت أن "تركيا تتبنى موقف "المواجهة" تجاه الولايات المتحدة وأوروبا، وأن شراء نظام "S-400" ليس مجرد دليل رمزي على تدهور العلاقة".

وشددت المجموعة على "ضرورة ان تتوخى الولايات المتحدة الحذر في سياستها حيال تركيا وأن تأخذ بالحسبان تراجع نفوذها في البلاد.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني