الخليج

السلطات البحرينية تحرم ذوي العرب والملالي من وداعهما وهكذا بدت والدة الشهيد أحمد..

27/07/2019

السلطات البحرينية تحرم ذوي العرب والملالي من وداعهما وهكذا بدت والدة الشهيد أحمد..

بعدما نفّذت السلطات البحرينية حكم الإعدام الجائر بحقّ المعتقليْن علي العرب وأحمد الملالي، أفادت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ نقلًا عن عائلة الملالي أنه بعد انتظار لمدة نصف ساعة عند سور مقبرة المحرق المطوّقة بمنتسبي الأمن، أُبلغ ذوو الشهيد بأن جثمان ابنهم غير موجود في هذه المقبرة وأنه سيُدفن في مقبرة الماحوز.

وبحسب الصائغ، يُحدّد القانون أن الدولة تدفن على نفقتها المنفَّذ بحقّه حكم الإعدام اذا تأكدها عن يقين بأنه ليس له اقارب البحرين،  وذوو أحمد الملالي وعلي العرب يقفون بانتظار السماح لهم بالنظرة الأخيرة دون استجابة.

وأوضحت الصائغ أن التواصل مع أسرة الشهيد العرب انقطع بعد خروجها من منزلها وتوجهها إلى المقبرة، معربة عن قلقها جراء ذلك.

ونشرت الصائغ فيديو وهي تُعانق والدة الشهيد أحمد الملالي وتصرخ بألم "لا للإعدام".

أمّا والدة الشهيد فتقول وهي باكية إن ابنها أحمد بريء و"الله يشهد على الظالم".

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