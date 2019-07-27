27/07/2019

بدء تشييد محطة الضبعة الذرية في مصر قريبا.. وانتخابات رئاسية بتونس في 15 أيلول

تناولت الصحف الصادرة في مصر والمغرب العربي عدة مواضيع أبرزها تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قرب البدء ببناء محطة الضبعة الذرية في مصر.. وفي جانب آخر، بقي رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي محل اهتمام التونسيين، حيث تم الإعلان عن تاريخ 15 أيلول/ سبتمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

موسكو: وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة الذرية في مصر سيتم قريبا

صحيفة "الجمهورية " المصرية تحدثت عن تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قرب تدشين محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو والقاهرة.

وقال بوغدانوف في كلمة ألقاها، الجمعة، أمام مجلس الاتحاد الروسي، إن وضع حجر الأساس للمحطة الجديدة في منطقة الإسكندرية "سيتم قريبا".

ووقعت روسيا ومصر عام 2008 اتفاقية حكومية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، لتعقب ذلك اتفاقية أخرى مبرمة عام 2015 في القاهرة، بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة، تتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار إلى الجانب المصري.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026.

بعد موافقة البرلمان.. خبراء: الجمعيات الأهلية حصلت على مزايا غير مسبوقة بالقانون.

أشارت صحيفة " الأخبار" المصرية الى بعد تتويج الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بموافقة مجلس النواب عليه الاسبوع الماضي.. وهو الامر الذي اعتبره كثير من الحقوقيين والمعنيين بالعمل المدني انتصارا جديدا لهم وتعزيزا لدورهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة التي تسير عليها البلاد.

ايمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة الثقافة يؤكد على انه حتى يخرج القانون الجديد للنور تم تشكيل لجنة من عدة وزارات معنية واكثر من 1000 جمعية اهلية وإقامة حوار مجتمعي شامل والاستعانة بـ18 قانوناً منظماً للعمل المدني لـ18 دولة لينظم عمل اكثر من 53 الف جمعية اهلية.

ويوضح عبد الموجود: أن القانون الجديد يفتح أبواباً واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، حيث تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.

كما أن القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات الى 25% بعد ان كانت 10% فقط، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل وبالإخطار، ويدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

"الحرية والتغيير" تنشر مسودة الإعلان الدستوري بالسودان

صحيفة " التحرير " المصرية أشارت الي اعلان قوى الحرية والتغيير في السودان، مسودة الوثيقة الدستورية، التي من المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكري الانتقالي.

تضمنت مسودة الوثيقة الدستورية، ملامح الفترة الانتقالية وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء. وأشار أعضاء في قوى الحرية والتغيير إلى أن نشر الإعلان الدستوري قبل طرحه للتفاوض مع المجلس العسكري جاء بهدف إطلاع الشعب السوداني على الوثيقة وإبداء الرأي حولها. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة قد اتفقتا، الثلاثاء الماضي، حول الانتقال السريع لسلطة مدنية.

كما تم الاتفاق حول هيكل الحكم المدني خلال الفترة الانتقالية والتركيز على أولوية تحقيق السلام بمناطق الحرب خلال الفترة الأولى بعد الانتقال للسلطة المدنية.

وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.

وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتشمل هذه المؤسسات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، اللذان سيقودان البلاد خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم 17 من الشهر الجاري.

رياض محرز يعتذر للشعب المصري

صحيفة "الدستور" المصرية اهتمت بكشف رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، عن موقفه من عدم مصافحة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصرفي نهائي أمم افريقيا 2019 أمام الجزائر.

وأكد محرز في فيديو له اليوم أنه لم يقصد على الإطلاق عدم مصافحة رئيس وزراء مصر، وقدم اعتذاره للشعب المصري مؤكدًا على تقديره واعتزازه لكل المصريين.

تونس تبكي الباجي ..القيروان.. المطلوب تفعيل الدستور

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، أشارت صحيفة "الشروق" التونسية تأكيد عبد السلام الفطناسي، استاذ محاضر في القانون العام والعلوم السياسية، أن الباجي قايد السبسي سوف يدخل تاريخ تونس كإحدى الشخصيات المؤثرة في المنعطفات المهمة التي مرت بها البلاد التونسية خاصة بعد 2011، والمطلوب تفعيل وتطبيق مقتضيات الدستور التي تنظم انتقال السلطة والاستعداد للمحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة مع استحضار قيم الجمهورية والديمقراطية والرابطة الوطنية التي تجمع كل الشعب التونسي.

وأضافت الصحيفة أن الدعوة موجهة كذلك لجميع الأحزاب والمنظمات الوطنية خاصة اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف فضلا على جميع مؤسسات الدولة التي تمثّل عراقة تونس وعمقها التاريخي والحضاري والعمل على دعم المسار الديمقراطي ومراكمة الإنجازات والتحلي بروح العطاء والوطنية في سبيل تحسين مؤشرات التنمية بأبعادها المختلفة.

أما فيصل النابتي، فقد أكد ان المطلوب هو إتمام الانتخابات حسب الرزنامة والقانون الجاري العمل به ومواصلة العمل بما تركه الراحل من توجهات واستراتيجية المرحلة وضرورة لعب الإدارة دورها كما حصل أثناء الرابع عشر من كانون الثاني 2011.. وأرى أنه من الضروري تفعيل العلاقات الإقليمية والدولية الحمائية والداعمة للتحول الديمقراطي، مشددا في هذا الظرف الدقيق على ان تلعب المؤسسات الإعلامية دورها في ضبط النفس وعدم دعوة رعاة الفوضى والاستئناس بآراء قدماء الوطنيين.

نبيل بفون: تاريخ 15 سبتمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية

من جانبها صحيفة "الجمهورية" التونسية لفتت إلى اعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن تاريخ 15أيلول/سبتمبر 2019 هو الموعد الأقرب لإجراء الانتخابات الرئاسية، على ان تُفتح أبواب الترشح يوم الجمعة 2 آب، وذلك حتى يكون لتونس في ظرف 3 أشهر رئيس جمهورية منتخب.

هذا ما دار خلال 7 ساعات بين “مجموعة الستة” وبن صالح

صحيفة "الشروق" الجزائرية أشارت الى استقبال رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بمقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، 6 شخصيات تم تكليفها بإدارة الحوار الوطني.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني من 2002 إلى غاية 2004، كريم يونس، الأستاذة الجامعية في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والخبير في الاقتصاد والمالية اسماعيل لالماس، إضافة إلى أستاذ القانون وعضو مجلس الأمة السابق، بوزيدي لزهاري، والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى، والنقابي في قطاع التربية وممثل عن منطقة الجنوب، عبد الوهاب بن جلول.

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