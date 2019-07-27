27/07/2019

حركة "المجاهدين" تثمن موقف السيد نصر الله تجاه اللاجئين الفلسطينيين

ثمنت حركة "المجاهدين" الفلسطينية موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فيما يخص اللاجئين في لبنان، داعية إلى تبني تصريحاته من قبل الحكومة اللبنانية.

وقالت الحركة في بيان لها، إن "السيد نصر الله شخّص واقع العامل الفلسطيني بدقة وأكد ضرورة اعطائه حقوقه كونه ضيفا ينتظر العودة ويحمل قضية مجمع عليها لبنانيا وعربيا"، ودعت لتبني تصريحاته من قبل الحكومة والتي تدعو لانصاف العامل الفلسطيني بما له من مميزات عن الآخرين في لبنان.

وأضافت ان "السيد نصر الله أوضح أن انصاف الفلسطينيين واعطائهم حقوقهم الانسانية لا يعني توطينهم"، مؤكدة ضرورة عقد حوار لبناني فلسطيني لتجاوز كل الأزمات المحيطة بالشعبين وبأمتنا بمزيد من الحكمة والعقلانية.

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