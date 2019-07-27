منوعات

احذروا استخدام شاحن الهاتف غير الأصلي..

27/07/2019

احذروا استخدام شاحن الهاتف غير الأصلي..

سلّط باحثون من جامعة "ميشيغان" الأميركية الضوء على الكثير من الحالات التي تسبّبت فيها أجهزة شحن الهواتف الموجودة في الأسواق وغير الأصلية بحروقٍ شديدة.

ووفق دراسة قام بها الباحثون، فإن هناك حالات كثيرة تسببت فيها أجهزة الشحن التجارية بحروق شديدة وصعقت بعض المستخدمين.

وقالت الدكتورة كاريسا بونك التي أشرفت على الدراسة: "يمكن لشواحن الهواتف المُزيفة أن تسبب حروقًا بالغة أو الصعقات الكهربائية".

ونصحت بونك بعدم النوم بالقرب من الهواتف أثناء شحنها مع تجنّب ترك الشاحن موصولًا بالكهرباء عند عدم شحن الهاتف.

ووفق الدراسة، فقد أصيبت امرأة عمرها 19 عامًا بحرق من الدرجة الثانية في عنقها، بسبب الشاحن الذي نقل التيار الكهربائي إلى العقد الذي كانت تضعه.

وتأتي الدراسة بعد فترة على بحث أجرته شركة "Safety First" والتي وجدت مشاكل كثيرة في أجهزة شحن الهواتف غير الأصلية.

إقرأ المزيد في: منوعات

أطعمة غنية بالمياه تحارب الجفاف وترطب الجسم

16/10/2019

أطعمة غنية بالمياه تحارب الجفاف وترطب الجسم
بالصور...شوارع دمشق تحمل أسماء أصحاب المواقف المشرفة

15/10/2019

بالصور...شوارع دمشق تحمل أسماء أصحاب المواقف المشرفة
علامات مبكرة تدلّ على وجود خلل في الغدة الدرقية

14/10/2019

علامات مبكرة تدلّ على وجود خلل في الغدة الدرقية
لا تستخدموا الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانكم

14/10/2019

لا تستخدموا الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانكم
هل تعرفون أن للمكسّرات دورًا في إنقاص الوزن؟

12/10/2019

هل تعرفون أن للمكسّرات دورًا في إنقاص الوزن؟
إيران تبني منطقة سياحية لعلوم الفضاء في جزيرة قشم

12/10/2019

إيران تبني منطقة سياحية لعلوم الفضاء في جزيرة قشم
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني