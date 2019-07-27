27/07/2019

احذروا استخدام شاحن الهاتف غير الأصلي..

سلّط باحثون من جامعة "ميشيغان" الأميركية الضوء على الكثير من الحالات التي تسبّبت فيها أجهزة شحن الهواتف الموجودة في الأسواق وغير الأصلية بحروقٍ شديدة.

ووفق دراسة قام بها الباحثون، فإن هناك حالات كثيرة تسببت فيها أجهزة الشحن التجارية بحروق شديدة وصعقت بعض المستخدمين.

وقالت الدكتورة كاريسا بونك التي أشرفت على الدراسة: "يمكن لشواحن الهواتف المُزيفة أن تسبب حروقًا بالغة أو الصعقات الكهربائية".

ونصحت بونك بعدم النوم بالقرب من الهواتف أثناء شحنها مع تجنّب ترك الشاحن موصولًا بالكهرباء عند عدم شحن الهاتف.

ووفق الدراسة، فقد أصيبت امرأة عمرها 19 عامًا بحرق من الدرجة الثانية في عنقها، بسبب الشاحن الذي نقل التيار الكهربائي إلى العقد الذي كانت تضعه.

وتأتي الدراسة بعد فترة على بحث أجرته شركة "Safety First" والتي وجدت مشاكل كثيرة في أجهزة شحن الهواتف غير الأصلية.

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