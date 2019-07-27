27/07/2019

الإتحاد الدولي لكرة القدم يحدد 11 كانون الأول موعدا لبطولة العالم للأندية

حدد الإتحاد الدولي لكرة القدم الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعدا لإنطلاق بطولة العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على أن تنتهي في الحادي والعشرين منه.

وتحدد حتى الآن مشاركة أندية ليفربول بطل أوروبا، ومونتيراي المكسيكي وهنجن سبورت عن قارة أوكيانوسيا.

وسيتم انتظار هوية أبطال آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

غاريث بايل إلى الصين

من المتوقع أن يعلن اليوم السبت رسميا انتقال الولزي غاريث بايل من ريال مدريد الإسباني إلى جانكسو سوننيغ الصيني لمدة ثلاث مواسم.

وبحسب صحيفة ماركا لن يتقاضى النادي الملكي مبلغا ماليا مقابل الصفقة، في حين سيحصل بايل على راتب سنوي يصل الى 22 مليون يورو بزيادة خمسة ملايين عما كان يكسبه مع الميرنغي.

وحاول ريال مدريد أن ينتزع مكاسب مالية من الصفقة، لكنه لم ينجح بسبب تطبيق قانون صيني حديث يرغم الأندية على دفع مقابل صفقة الانتقال ضرائب بنسبة مئة بالمئة توجه لصندوق لدعم كرة القدم.

وبالتالي لم تعد الأندية الصينية قادرة على دفع أموال للاندية لإبرام الصفقات بل تتكفل فقط بدفع رواتب مغرية للاعبين.

ميراندا إلى جانكسو سونيغ الصيني

أعلن نادي إنتر الإيطالي رحيل مدافعه البرازيلي جواو ميرندا إلى جانك سونغ الصيني بصفقة انتقال حر بعدما توافق الدولي البرازيلي والذي لعب للانتر منذ أربع مواسم مع النيراتزوري على إنهاء عقده بالتراضي.

اتلاتيكو مدريد يسحق جاره ريال مدريد بسباعية في كأس الأبطال

سحق أتلاتيكو مدريد غريمه ريال مدريد 7 - 3 ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال في مباراة تألق فيها المهاجم دياغو كوستا الذي سجل خمسة أهداف في مرمى الملكي.

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