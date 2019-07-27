27/07/2019

المنتخب الوطني يواصل معسكره وجمال طه يعتبر بطولة غرب آسيا معسكرا اعداديا

يواصل المنتخب اللبناني لكرة القدم تمارينه الصباحية والمسائية على ملعبي العهد والأنصار تحت إشراف المدير الفني الروماني ليفيو، قبل السفر إلى العراق ظهر الأحد للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

وسيلعب رجال الأرز في المجموعة الأولى بمدينة كربلاء المقدسة إلى جانب المنتخب العراقي المضيف ومنتخبات سوريا واليمن وفلسطين.

واعتبر مساعد المدير الفني المدرب الوطني جمال طه أن البطولة تمثل معسكرا اعداديا جيدا تحضيرا لمواجهة كوريا الشمالية في الخامس من أيلول المقبل ضمن الجولة الأولى للتصفيات المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.

ولفت طه إلى أن لا قدرة بدنية لللاعبين اللبنانيين على خوض أربع مباريات خلال ثمانية أيام، معتبرا ان انطلاق بطولتي كأس النخبة والتحدي شكلت عاملا إيجابيا للاعبي المنتخب.

وأكد أن العراق سيكون المنافس الأقوى لرجال الأرز في المجموعة الأولى.

العهد والنجمة في قرعة كأس محمد السادس

تجرى مساء السبت قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال والتي اطلق عليها اسم كأس محمد السادس في العاصمة المغربية الرباط.

ويشارك ناديا النجمة والعهد من لبنان في البطولة من الدور الثاني والثلاثين والذي سينطلق في الثاني عشر من آب المقبل ذهابا والثامن عشر منه موعد مواجهات الأياب.

موهبة لبنانية مع النجمة

شارك اللبناني أياد حمود 19 عاما في تدريبات نادي النجمة على ملعبه في المنارة.

ويملك حمود الذي شارك مع المنتخب البلغاري للشباب قبل أن يلعب لشيفلد ونزداي الإنجليزي موهبة وضمه للنبيذي سيشكل مكسبا لكتيبة طارق جارايا الذي تعاقد مع اللبنانيان عبد الله عيش ومصطفى الشمعة والتونسي مراد الهذلي بينما جددت الإدارة لنادر مطر وقاسم الزين والسنيغالي ادريسا انياغ.

أحمد تكتوك يعود للنجمة

عاد الحارس أحمد تكتوك لفريقه النجمة بعد فترة إعارة قضاها مع الصفاء.

وسيكون تكتوك الحارس الثاني إلى جانب الدولي علي السبع.

الحارس علي الحاج حسن في تدريبات الساحل

يواصل نادي شباب الساحل تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، وتعمل الإدارة على إبرام المزيد من الصفقات، وآخر الوافدين كان الحارس علي الحاج حسن الذي لعب الموسم المنقضي مع البرج وساهم بعودته لدوري الأضواء.

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