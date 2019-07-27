27/07/2019

قرار قضائي يسمح لترامب باستخدام أموال البنتاغون لبناء الجدار

أيدت المحكمة العليا الأمريكية خطة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، بعد أن قضت بالسماح للرئيس دونالد ترامب المباشرة في خطط لتحويل مليارات الدولارات من أموال وزارة الحرب "البنتاغون" لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

وكتب ترامب على "تويتر" مرحبا بالقرار: "نصر كبير بشأن الجدار"، وأضاف "فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون".

وأعلن ترامب في وقت سابق هذا العام الطوارئ الوطنية في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على الأموال للمشروع الذي كان أحد وعوده الانتخابية، بعد أزمة أدت إلى أطول إغلاق لمؤسسات الحكومة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتدعم قرابة 20 ولاية أميركية إضافة إلى مجموعات حقوقية ومجتمعات حدودية، دعاوى قضائية تقول إن إعلان الطوارئ ينتهك الدستور.

وفي أيار/مايو الماضي، بت قاض فدرالي في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة لصالح الجهات المدعية، وأصدر أمرا قضائيا مؤقتا يمنع استخدام أموال وزارة الحرب الأميركية لبناء الجدار.

والجمعة رأى غالبية قضاة المحكمة العليا (5-4 أصوات) أن الحكومة "قدمت في هذه المرحلة ما يكفي" من الحجج التي لم تتمكن الجهات المدعية من الطعن فيها.

ويسمح القرار لترامب بالحصول مؤقتا على 2,5 مليار دولار للمشروع بانتظار انتهاء المعركة القضائية.

وتعهد اتحاد الحريات المدنية الأميركي بالسعي لقرار سريع من محكمة الدائرة التاسعة "لوقف الضرر الوشيك الذي لا يمكن الرجوع عنه من جراء جدار ترامب".

وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية عام 2016.

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