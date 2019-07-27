27/07/2019

"فورين بوليسي": أهالي الرقة يتمنون عودة مدينتهم إلى الدولة السورية

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير نشرته، ان سكان مدينة الرقة السورية مستاؤون من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" واجراءاتهم التعسفية بحقهم، مشيرة إلى ان عائلات قامت بالفرار من المدينة تقول أنها لن تعود إلا في حال عادت إلى الدولة السورية".

ونقل التقرير عن سكان محليين وقادة من "قسد" وناشطين ورجال اعمال في المدينة، أن "قسد" لم تكسب الكثير من التأييد الشعبي بسبب البطىء في إعادة الأعمار والتمويل غير الكافي، وكذلك الإستياء من الحكم الكردي والرغبة في عودة الأمن.

وتابع التقرير أن الدمار الهائل الذي الحق بالرقة أدى إلى فقدان السكان ثقتهم بعناصر "قسد"، لافتا إلى ان "سكان محليين يرون أن الدمار الذي الحق كان مفرطا وغير مبرر".

كما تحدث التقرير عن مخاوف سكان الرقة من الخلايا النائمة المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي وقدرتها على شن هجمات داخل المدينة.



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