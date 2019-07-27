العالم

"فورين بوليسي": أهالي الرقة يتمنون عودة مدينتهم إلى الدولة السورية

27/07/2019

"فورين بوليسي": أهالي الرقة يتمنون عودة مدينتهم إلى الدولة السورية

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير نشرته، ان سكان مدينة الرقة السورية مستاؤون من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" واجراءاتهم التعسفية بحقهم، مشيرة إلى ان عائلات قامت بالفرار من المدينة تقول أنها لن تعود إلا في حال عادت إلى الدولة السورية".

ونقل التقرير عن سكان محليين وقادة من "قسد" وناشطين ورجال اعمال في المدينة، أن "قسد" لم تكسب الكثير من التأييد الشعبي بسبب البطىء في إعادة الأعمار والتمويل غير الكافي، وكذلك الإستياء من الحكم الكردي والرغبة في عودة الأمن.

وتابع التقرير أن الدمار الهائل الذي الحق بالرقة أدى إلى فقدان السكان ثقتهم بعناصر "قسد"، لافتا إلى ان "سكان محليين يرون أن الدمار الذي الحق كان مفرطا وغير مبرر".

كما تحدث التقرير عن مخاوف سكان الرقة من الخلايا النائمة المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي وقدرتها على شن هجمات داخل المدينة.
   

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني