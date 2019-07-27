العالم

ناشط بحريني معارض يعتلي مبنى سفارة البحرين في لندن

27/07/2019

ناشط بحريني معارض يعتلي مبنى سفارة البحرين في لندن

اعتلى الناشط البحريني موسى عبدعلي مبنى السفارة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجاً على الإعدام الوشيك للشابين أحمد الملالي وعلي حكيم العرب.

ورفع عبدعلي لافتة تطالب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالتدخل لوقف إعدام الشابين اللذين انتزعت اعترافاتهما تحت التعذيب.

ناشط بحريني معارض يعتلي مبنى سفارة البحرين في لندن

ووفق شهود عيان،  حاول أحد موظفي السفارة خلال تواجد عبدعلي على سطح مبنى السفارة البحرينية، إلقائه من على سطح المبنى، فيما انهال لاحقاً عليه عدد من الموظفين الخاصين بسفارة البحرين، بالضرب بألواح خشبية وفق ما أفاد موسى عبدعلي بعد خروجه من السفارة.

واضطرت الشرطة البريطانية لاقتحام مبنى السفارة لإنهاء الأمر، حيث اقتادت عبدعلي لاحقاً إلى أحد مراكز التوقيف، بعد علاجه من قبل سيارة إسعاف نتيجة تعرضه للضرب المبرح.

ناشط بحريني معارض يعتلي مبنى سفارة البحرين في لندن

 

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