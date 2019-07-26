فلسطين

إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة في جمعة "لاجئو لبنان"

26/07/2019

إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة في جمعة "لاجئو لبنان"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 26 فلسطينياً اليوم الجمعة خلال قمع الاحتلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة. وجاءت هذه الجمعة تحت عنوان "لاجئو لبنان" احتجاجاً على قرار وزير العمل اللبناني حول العمالة الفلسطينية.

وقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة إنه غاب عن ذهن وزير العمل اللبناني ضرورة التمييز بين الوافد الزائر واللاجئ الفلسطيني المقيم كضيف على أرض لبنان منذ 70 عاما، وينتظر العودة إلى فلسطين. 

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في لبنان هم ضحايا للعدوان الصهيوني منذ عام 1948 حيث أقيمت على ارضهم دولة الكيان الصهيوني، وتشرد جزء من الفلسطينيين الى مخيمات لبنان، متسائلة "هل المطلوب أن يكونوا مرة أخرى ضحية لقرارات وزير العمل اللبناني؟".

واعتبرت الهيئة هذا القرار هدية مجانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يجهر بإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، داعيةً  للاستمرار في التظاهر حتى التراجع عن هذه القرارات الجائرة.

كما وجهت التحية للشعب اللبناني والقوى والأحزاب التي تساند الشعب الفلسطيني، داعية اياهم للاستمرار بإنصاف الشعب الفلسطيني اللاجئ على ارض لبنان، مؤكدة على وحدة لبنان أرضاً وشعباً.

ورحبت الهيئة بقرار  رئيس السلطة الفلسطينية الغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، معتبرة اياه خطوة في الاتجاه الصحيح، داعين الى استعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية بناء على الاتفاقات الموقعة في القاهرة وبيروت.

وفي الختام دعت الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة تحت عنوان "مجزرة  واد الحمص" دعماً للمهدمة بيوتهم في "صور باهر" على يد الاحتلال.

فلسطين

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