صور

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

26/07/2019

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

 

 

تصوير: موسى الحسيني

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

بالصور: مؤسسة "جهاد البناء" تحيي الذكرى الـ 31 لتأسيسها

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