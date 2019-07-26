عين على العدو

الخارجية الصهيونية تكشف تفاصيل مشروع سكك الحديد لربط كيان الاحتلال بالدول العربية

26/07/2019

الخارجية الصهيونية تكشف تفاصيل مشروع سكك الحديد لربط كيان الاحتلال بالدول العربية

ذكر موقع "إسرائيل نيوز 24 " ان وزارة الخارجية الصهيونية كشفت عن مشروع السكك الحديدية لـ "تعزيز السلام الإقليمي"، الذي طرحه وزير خارجية كيان الاحتلال "إسرائيل كاتس" خلال زيارته إلى الإمارات مؤخراً، ورفع حجم التجارة في المنطقة بأربعة أضعاف.
هذا، ونشرت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على موقعي "فيسبوك"، و"تويتر" باللغة العربية، فيديو تعريفي للمشروع التي قالت عنه أنه "مبادرة خارقة" تهدف الى ربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج من خلال مد سكك حديدية، على حد تعبيرها.
وتعتمد المبادرة الى استخدام كيان الاحتلال كجسر بري، والأردن كمركز "مواصلات إقليمي"، مشيرة الى انها "ستنقل في المستقبل ايضًا ركاباً بين الولايات المتحدة وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط غربًا، وبين دول الخليج والسعودية والعراق شرقًا".
وأشارت الوزارة الصهيونية الى أن البنى التحتية الموجودة حاليًا في كل من كيان الاحتلال والسعودية ودول الخليج "ستمكن من تنفيذ هذه المبادرة في إطار جدول زمني قصير نسبيًا".
وأوضحت أن "قطار المرج الذي يمتد بين بلدتي حيفا وبيت شان، الذي بُني على المسار التاريخي لخط حديد الحجاز وافتتح من جديد عام 2016، سيتم تمديده حتى الحدود الأردنية إلى معبر نهر الأردن الحدودي، وأيضًا باتجاه معبر الجلمة ومنطقة جنين في الضفة الغربية، هذا الى جهة الغرب، وأيضاً الى جهة الشرق نحو الأردن والسعودية والخليج"، زاعمة أن هذا الخط "سيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي للفلسطينيين"

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