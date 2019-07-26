26/07/2019

وزير البيئة من عين التينة: قريباً سيتم ترحيل أزمة النفايات لتصبح "وراءنا"

عرض الرئيس نبيه بري مع وزير البيئة فادي جريصاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، خطة عمل وزارته ومعالجة ازمة النفايات والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات .

وقال جريصاتي بعد اللقاء: "الاجتماع مع دولة الرئيس نبيه بري كان بطبيعة الحال حول موضوعين أساسيين، موضوع المقالع والكسارات وقد أصبحنا فيه على نهايته وقريباً نتمنى ان يقره مجلس الوزراء وكان هناك توافق تام مع دولة الرئيس في هذا الموضوع. والموضوع الاخر هو استراتيجية وخارطة طريق النفايات التي تقدمنا بها وتناقش اليوم وهذا الموضوع مهم وطارىء ويهمّ الناس".

وأضاف: "هناك بطبيعة الحال قوانين يجب أن تقرّ في مجلس النواب ودعم دولة الرئيس في هذا المجال أساسي وقد أخذت منه كل جرعات الدعم المطلوبة لهذا الموضوع ويبقى علينا في مجلس الوزراء الاستعجال بإقرار خارطة الطريق وإرسال مشروع القانون إلى المجلس النيابي ومن هناك نبدأ بالمرحلة التنفيذية بسرعة".

وتابع القول: "هناك اجراءات سوف نتخذها بجرأة في المرحلة المقبلة وهناك أمور غير شعبية يجب أن تتخذ لكن بالنهاية مسألة النفايات مسؤولية كل اللبنانيين".

وكشف أنه "ابتداء من الاسبوع المقبل سيكون هناك حوار مفتوح مع اتحادات البلديات والاقضية ومع النواب ليكون الجميع شركاء في القرار لان الامر ليس من مسؤولية وزارة البيئة فقط".

وختم: "الامور تسير بطريقة ايجابية وقريبا ستسمعون أخبارا مفرحة لجهة ترحيل أزمة النفايات لتصبح وراءنا".

كما استقبل بري المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اكتفى بالقول بعد انتهاء اللقاء: "دائما الاجتماعات مع الرئيس بري ايجابية".

واستقبل وزير العمل كميل أبو سليمان الذي غادر من دون الادلاء بأي تصريح.

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