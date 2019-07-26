26/07/2019

الشيخ قاسم: المقاومة وضعت خطّة دفاعية إقتصادية لمواجهة العقوبات

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن النصر الذي حقّقه المجاهدون في حرب تموز 2006 على الآلة العسكريّة الصهيونية المتطورة تحقّق بفضل إيمان وإرادة ومعرفة قيادة المقاومة بكيفية الإنتصار على هذا العدو في هذه المعركة المُحقّة، مشددًا على أن جميع الحلفاء هم شركاء في هذا النصر.

كلام الشيخ قاسم جاء خلال استقباله وفدًا ضم رؤساء وممثلين عن المنظمات الشبابية والطلابيّة اللبنانية والفلسطينية والسورية التي أتت للمباركة لقيادة المقاومة ومجاهديها في ذكرى انتصار تموز 2006.

وخلال اللقاء عرض سماحته التطوّرات الأخيرة على الساحة الإقليمية من إيران إلى اليمن إلى سوريا وفلسطين، وتطرق الى آخر الأحداث والملفّات المطروحة على الساحة اللبنانية.

وتعليقًا على ما صرح به سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول الصلاة في القدس، اعتبر الشيخ قاسم أن السنن الإلهية تؤكد على ذلك، فمسار الأحداث يدل بشكل واضح أن محور المقاومة يزداد قوة يومًا بعد يوم مقابل تراجع المحور المقابل، وبالنهاية سنصل إلى اليوم الذي تحدث عنه سماحة السيد حسن نصر الله.

وأشار الى أن قيادة المقاومة وضعت خطّة دفاعية إقتصادية لمواجهة العقوبات التي فرضها الأعداء على المقاومة وقياديّيها، والعدو سيُهزم في هذه المعركة كما هُزم في غيرها من المعارك.

وفي الشّأن المحلي، اعتبر سماحته أن قرار حزب الله بتصويت كتلة الوفاء للمقاومة لصالح المُوازنة كان لقناعتنا أن ما تحقق في هذه الموازنة فيه إيجابيات عديدة.

وشدد الشيخ قاسم على أن التوطين مستحيل في ظل لبنان القوي كما هو اليوم.

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