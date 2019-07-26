لبنان

باسيل: لا نية لنا أبدًا لتعطيل الحكومة

26/07/2019

باسيل: لا نية لنا أبدًا لتعطيل الحكومة

دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" الى "تضامن السياسيين والمواطنين للخروج من الأزمة الراهنة".

وعن أزمة النفايات أشار الى أن "هناك خطة وطنية شاملة حان الوقت لإقرارها والبدء بتنفيذها"، آملا أن "يتعاون الجميع لننتهي من هذه الأزمة".

وشدد باسيل على "ضرورة استرداد اموال الدولة المنهوبة"، مشيرًا الى أن "الهدف ليس أن يحاكم من أخذ المال العام، إنما المهم استعادة الأموال المنهوبة فهي أموال الناس والدولة".

وقال: "نعمل على منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد من ضمنها مشاريع قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن الموظفين واستعادة الاموال المنهوبة".

واعتبر وزير الخارجية والمغتربين أن "هذا القانون يحدد آلية تعقب المرتكبين واستعادة الأموال منهم، فلا يجوز الاكتفاء بمحاكمة المرتكب بل الزامه إعادة الأموال المنهوبة".

وأكد أن "جرم نهب الأموال لا يسقط بمرور الزمن ولا تسقط الملاحقة بحقه أو بحق من ينقل الأموال اليهم ولا يمكن التذرع بأي حصانة ولا بالسرية المصرفية".

واشار باسيل الى أن "لا نية لنا أبدًا لتعطيل الحكومة وننتظر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ليدعو لجلسة للحكومة للمشاركة فيها ولا شروط لدينا".

 

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