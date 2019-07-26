لبنان

رئاسة الجمهورية اللبنانية بدأت بدراسة قانون الموازنة

26/07/2019

رئاسة الجمهورية اللبنانية بدأت بدراسة قانون الموازنة

قالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان إنه "بالاشارة الى القانونين المصدّقين من مجلس النواب والمتعلقين بنشر الموازنة للعام 2019، وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، إضافة الى قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019، يهمُّ المدير العام لرئاسة الجمهورية الافادة بأن هذه المديرية العامة تسلّمت القوانين المشار اليها أعلاه مساء الاربعاء 24 تموز 2019، وقد باشرت الدوائر المعنية فيها دراستها وفقًا للأصول الادارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها الى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها وذلك استنادًا الى مواد الدستور 19 و56 و57".

واضافت: "قد تبيّن أن لغطًا يحيط بشأن اقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الامر الذي يفرض جلاءه، علمًا أن فخامة الرئيس يُدرك أهمية إقرار ونشر الموازنة وانتظام الوضع المالي".

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني