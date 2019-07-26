26/07/2019

بلجيكا الأولى في تصنيف الفيفا والبرازيل وصيفة

إحتل المنتخب البلجيكي صدارة ترتيب المنتخبات العالمية، وذلك في التصنيف الشهري الذي أصدره الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وانتزع المنتخب البرازيلي المتوّج بلقب كوبا أمريكا مطلع الشهر الجاري المركز الثاني من فرنسا بطلة العالم التي هبطت للمركز الثالث.

وتقدمت الأوروغواي ثلاثة مراكز لتصبح في المركز الخامس تسبقها إنجلترا الرابعة، فيما حل المنتخب البرتغالي سادسًا، بينما حل المنتخب الإسباني تاسعًا يليه المنتخب الأرجنتيني.

عربيًا حافظ المنتخب التونسي على صدارته محتلاً المركز 29 عالميًا، فيما قفز المنتخب الجزائري المتوّج بلقب كأس الأمم الإفريقية قبل أيام 28 مركزًا محققًا تقدمًا قياسيًا ليحتل المركز الـ40.

وحل المنتخب المغربي الذي صعد ست درجات في المركز 41، فيما صعد المنتخب المصري تسع مراتب ليحتل المركز 49.

ضربة جديدة لريال مدريد

الى ذلك، تعرض ريال مدريد الإسباني لضربة جديدة خلال جولته الإعدادية للموسم المقبل، فبعد تعرض الدولي الإسباني ماركو أسنسيو لقطع في الرباط الصليبي ليغيب حتى نهاية الموسم، تعرض الظهير الفرنسي مالندي لإصابة عضلية ستبعده حتى انطلاق الدوري الإسباني.

سيبايوس إلى ارسنال

من جهته، أعلن نادي ارسنال الإنجليزي عن تعاقده مع الدولي الإسباني داني سيبايوس قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأكد الغانرز انضمام سيبايوس 22 عامًا للفريق دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع النادي الملكي. إلا أن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه لا يحق للنادي اللندني شراء الدولي الإسباني بعد انتهاء فترة الإعارة.

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