26/07/2019

الصقال يهاجم المعتوق..وملكي يتجه الى السويد

تعاقد نادي "أيك" ستوكهولم السويدي مع اللاعب اللبناني جورج فلكس ملكي 25 عامًا بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وسيخوض النادي السويدي التصفيات التمهيدية لدوري الأبطال الأوروبي.

وقدم ملكي مستوى مميز مع المنتخب اللبناني خلال مشاركته مع رجال الأرز في نهائيات أمم آسيا في شباط الماضي في الإمارات، ما لفت الأنظار إليه.

الساحل يضم الشاب محمد سلمان

من جهته، أعلن نادي شباب الساحل عن تعاقده مع اللاعب الشاب محمد سلمان عشرين عامًا بعد أن حاز رضى الجهاز الفني.

ويلعب سلمان في مركز الجناح الأيمن وسيشكل إضافة مهمة لكتيبة محمود حمود التي ابرمت صفقتها الثامنة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

علي حلال يعود لتدريبات الساحل

بدوره، عاد الحارس علي حلال لفريقه شباب الساحل بعد فترة اعتكاف امتدت منذ مرحلة الأياب في الموسم المنقضي.

وانخرط حلال في صفوف الفريق بعدما قدّم اعتذارًا لإدارة ناديه قبل أسابيع قليلة، معلنًا أنه يرغب بالعودة للعب بالتمارين تحت إشراف المدرب محمود حمود.

لتشكل عودة حلال إضافة قوية للفريق الذي يعزز صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

التضامن صور يختبر لاعبين من السنيغال

من جانبه، يختبر التضامن صور لاعبين من السنيغال يشغلان مركز الوسط والمهاجم بعدما جددت إدارة سفير الجنوب للمدافع داوادا للموسم الثالث تواليًا. كما قرر الجهاز الفني التعاقد مع اللاعب أسعد سبليني.

الصقال يهاجم حسن معتوق

الى ذلك، شن رئيس نادي النجمة أسعد الصقال هجومًا عنيفًا على لاعب الفريق السابق وقائد المنتخب الوطني حسن معتوق، وخلال حديث إذاعي قال :"إن المدرب طارق جرايا لم يكن راغبًا ببقاء المعتوق في الفريق"، واصفًا المعتوق بأنه "لاعب أناني وهو الذي خسر بمغادرته النجمة وليس العكس". وأضاف الصقال"معتوق لم يكن معروفًا وما كان أحد ليسمع به قبل انضمامه إلى النجمة".

إشارة إلى أن النجم حسن معتوق الذي استهل مسيرته الكروية مع براعم شالكا الألماني قبل أن ينضم لصفوف العهد، حيث توج بجائزة افضل لاعب ناشئ عام 2005 قبل أن يمثل المنتخب الوطني منذ العام 2007 ويحرز الألقاب مع العهد، حيث حصد جائزة لاعب الموسم لموسمي 2010 و2011. ليغادر بعدها في تجربة احترافية في الإمارات امتدت لست سنوات.

العهد والنجمة إلى المغرب

هذا، وغادر أمينا سر ناديي العهد محمد عاصي والنجمة أسعد سبليني فجر الجمعة إلى العاصمة المغربية الرباط لحضور قرعة الأدوار التمهيدية لكأس العرب للأندية الأبطال والتي تحمل اسم محمد السادس وتنطلق أدوارها التمهيدية في العشرين من آب المقبل.

منتخب لبنان يعسكر قبل السفر إلى العراق

بموازاة ذلك، خاض المنتخب اللبناني لكرة القدم مرانه الأول ضمن معسكره المغلق على ملعب العهد قبل التوجه الأحد إلى العراق للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم.

وقاد الروماني ليفيو بمعاونة مساعديه جمال طه ووحيد فتال الحصة التدريبية الأولى للاعبين الـ23 الذين أكدوا تصميمهم على بذل كل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة التي أوقعت قرعتها رجال الأرز في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب العراقي المضيف وكل من سورية وفلسطين واليمن.

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