العالم

"واشنطن بوست": "الكونغرس" بحزبيه يؤيد محاسبة الرياض على جرائمها

26/07/2019

"واشنطن بوست": "الكونغرس" بحزبيه يؤيد محاسبة الرياض على جرائمها

تناولت صحيفة "واشنطن بوست" تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس "الشيوخ" الأميركي لصالح مشروع قانون ينص على تعليق غالبية مبيعات السلاح للسعودية، وكذلك فرض عقوبات على جميع المتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة إن هذا التصويت يظهر أن هناك دعما قويا في "الكونغرس" من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمحاسبة السعودية بسبب تدخلها الكارثي في اليمن وأيضا بسبب مقتل خاشقجي.

الصحيفة أضافت أن هذا التصويت يوجه رسالة قوية مفادها أن مقتل خاشقجي وجرائم الحرب السعودية في اليمن تعقّد العلاقات الأميركية مع السعودية، وأن أحد أبرز أسباب ذلك هو رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاسبة النظام السعودي وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان.

غير أن الصحيفة تابعت قائلة إن ترامب "لا يتلقى الرسالة"، مشيرة إلى استخدامه "الفيتو" ضد عدد من القرارات التي تنص على وقف مبيعات السلاح إلى السعودية.

كذلك رجحت الصحيفة أن تؤدي مواقف ترامب لإفلات إبن سلمان من أية عقوبات أميركية رغم سلوكه الوحشي والمتهور،   وتطرقت إلى سجن الناشطات السعوديات وتعذيبهن، وإلى قصف المدارس والمستشفيات في اليمن وأيضًا إلى مقتل خاشقجي. 

وحذرت الصحيفة من احتمال تجرؤ إبن سلمان على القيام بمغامرات أخرى تضر بالمصالح الأميركية، على غرار اعتقال أو قتل سعوديين آخرين كما حصل مع خاشقجي. 

وخلصت الصحيفة إلى أن ترامب وقادة الحزب الجمهوري يتحملون بعض المسؤولية في حال حدوث ذلك.
 

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