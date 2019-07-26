26/07/2019

"ذا أتلانتيك": أميركا قد تخسر الحرب مع الصين في حال إندلاعها

نشرت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية تقريرًا حذر من أن الولايات المتحدة قد تخسر الحرب مع الصين في حال إندلاع الحرب بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى مخاوف لدى مسؤولين عسكريين أميركيين سابقين وحاليين تصب في هذا السياق، لافتًا إلى أن أحد الشخصيات الأميركية صرح قبل أشهر لإحدى وسائل الاعلام العسكرية أن تدريبات محاكاة الحرب بيّنت أن الولايات المتحدة ستخسر في حال دخلت في حرب مع كل من روسيا والصين بشكل متزامن.

ولفت التقرير إلى كلام "فيليب ديفيدسون" الذي يشغل منصب قائد القوات الأميركية في آسيا الذي وصف الصين بالتهديد الإستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة على الأمد البعيد وأيضًا التهديد الأكبر "للنظام العالمي"، وذلك خلال منتدى "Aspen" الأمني الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن "ديفيدسون" تحدث عن تعزيز الصين لقدراتها العسكرية في عدة مجالات، مثل الجو والبحر والبر والفضاء والمجال الالكتروني.

وتابع التقرير أن "ديفيدسون" حذر من أن بإمكان الصين أن تتقدم عسكريًا على الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الاعوام الخمس المقبلة.

واعتبر التقرير أن الصين لديها تفوق يتمثل بالجغرافيا، لافتًا إلى أنه ليس واضحًا إذا كان بقدرة الولايات المتحدة منع الصين من السيطرة على المناطق "عبر القوة"، وذلك بحسب ما بيّنت تدريبات محاكاة الحرب.

كما قال التقرير إن السيناريو الأكثر ترجيحًا للحرب بين الولايات المتحدة والصين هو في آسيا، موضحًا أن "إنتصار" الصين يعني عدم قدرة الولايات المتحدة على طرد الصين من أراضي تعتبرها اليابان تابعة لها أو من تايوان.

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