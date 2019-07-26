26/07/2019

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة "لاجئي لبنان" على حدود غزة

يستعد الفلسطينيّون في قطاع غزة للمُشاركة في "جمعة لاجئي لبنان" للأسبوع (68) من مسيرات العودة الكُبرى وكسر الحصار، التي تنطلق أسبوعيٍا باتجاه مُخيّمات العودة قبالة السياج الزائل شرقي القطاع.

ودعت الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة إلى أوسع مُشاركة مُمكنة في فعاليات هذا الأسبوع، قائلةً "نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنُعلن بصوتٍ واحد رفضنا لمشاريع التصفية"، مؤكدةً أنّ وجود الفلسطينيين في لبنان مؤقت وأن الشعب الفلسطيني مُتمسّك بحقه في العودة.

وحذّرت الهيئة الوطنيّة من استمرار الاحتلال بإطلاق النار على المُتظاهرين شرقي القطاع، لافتةً إلى أنّ ذلك سيجر إلى جولة تصعيد جديدة.

وحمّلت الهيئة الاحتلال تداعيات سياساته تجاه القطاع والفلسطينيين في الضفة المحتلة، وأكدت أنّ فصائل المقاومة لن تصمت طويلا على هذه السياسات والاعتداءات.

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