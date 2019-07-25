اليمن

اليمن .. عملية واسعة على مطار أبها السعودي وتعطل الملاحة الجوية

25/07/2019

اليمن .. عملية واسعة على مطار أبها السعودي وتعطل الملاحة الجوية

نفذ سلاح الجو اليمني المسير مساء اليوم الخميس عملية واسعة على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن "العملية استهدفت مرابض الطائرات وأهدافاً أخرى وقد أصابت أهدافها بدقه عالية وأدّت إلى تعطّل الملاحة الجوية في المطار".
وأضاف العميد سريع أن استهداف مطار أبها يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي كان آخرها 25 غارة جويّة خلال 12 ساعة الماضية.
وتابع "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار ونكرر دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافاً مشروعة لنا".
تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير اليمني نفذ أمس الأربعاء عمليات هجومية واسعة بطائرات قاصف 2K على أهداف حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.
وكثف سلاح الجو المسير من عملياته الهجومية خلال الفترة الماضية، مستهدفاً أهدافاً حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية في عسير ومطارات جيزان ونجران وأبها.‎

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