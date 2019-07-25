25/07/2019

السلطة الفلسطينية تعلن وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وعقب اجتماع قيادة السلطة، قال عباس: "على ضوء مشاورات القيادة قررنا وقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب "الاسرائيلي"، وتشكيل لجنة بدءاً من يوم غد لتنفيذ قرارات المجلس المركزي".

وأكد عباس أنه "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الارض بالقوة الغاشمة وخصوصاً في القدس المحتلة"، مضيفاً: "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".

يأتي ذلك عقب أيام من هدم قوات الاحتلال لعشرات الوحدات السكنية في حي وادي الحمص ببلدة صورباهر بالقدس المحتلة، وهي في المناطق الخاضعة للسلطة وفق اتفاقية "أوسلو" التي وقعتها منظمة التحرير مع الكيان الصهيوني.

ويواصل أبناء الشعب الفلسطيني منذ سنوات دعوتهم قيادة السلطة إلى إنهاء الاتفاقات الموقعة مع كيان الاحتلال وقطع جميع أشكال العلاقات ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع قوات الاحتلال.‎

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