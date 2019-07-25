25/07/2019

وزير طاقة العدو الصهيوني يلتقي الرئيس المصري في منتدى الغاز في القاهرة‎!

أفاد موقع "والاه" العبري أن وزير الطاقة الصهيوني "يوفال شتاينتس"، شارك اليوم الخميس في منتدى الغاز الطبيعي في القاهرة، حيث التقى خلاله بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار الموقع الى أن شتاينتس قال للرئيس المصري إن "العالم كله يجب أن يقدِّر مساهمته الجبارة في استقرار مصر، الذي هو أمر ضروري لاستقرار المنطقة".

ولفت الموقع الى ان وزير الطاقة "الاسرائيلي" ناقش مع نظيره المصري "طارق الملا"، مشاريع مشتركة إضافية للتعاون مع استكمال تدفق الغاز من مصر الى كيان الاحتلال.‎

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