25/07/2019

تونس.. رئيس مجلس النواب يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً

توجه رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، اليوم الخميس، بكلمة إلى الشعب التونسي أعلن فيها أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتاً وفقاً للدستور، ودعا إلى التمسك بتطبيق الدستور، كما حث الشعب التونسي على توحيد الصف والتضامن.

و أكّد الناصر أن الدولة ستستمر وأنّه حسب الدستور، يتولى رئيس مجلس النواب منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم.

ونعى محمد الناصر الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرّض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، حيث تلقى العلاج ومكث فيه نحو أسبوع.

وقرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية.

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