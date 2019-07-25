25/07/2019

إيران في رسالة الى مجلس الامن: التحقيقات جارية بشأن مخالفات ناقلة النفط البريطانية

قدّمت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في الامم المتحدة رسالة الى مجلس الامن الدولي تتضمن معلومات متعلقة بتوقيف ناقلة النفط البريطانية.

وجاء في رسالة الممثلية الإيرانية أن ناقلة النفط المذكورة اصطدمت يوم الجمعة 19 تموز /يوليو بسفينة صيد ايرانية، وألحقت بها أضرارًا، كما أدت الى إصابات، والحالة الصحية لعدد من افراد الطاقم والصيادين متدهورة في الوقت الحاضر".

وأشارت الرسالة الى أن "ناقلة النفط البريطانية تجاهلت بعد هذه الحادثة التحذيرات الموجهة لها من قبل المسؤولين الايرانيين وبادرت عبر اطفاء منظوماتها الملاحية في اجراء خطير الى تغيير مسارها وحاولت الهرب عبر التحرك في الجهة المعاكسة حيث جرى توقيفها من قبل القوات الايرانية"، ولفتت الى أن "الخطوة التي اتخذتها ايران كانت ضرورية لارساء النظام والقانون وحفظ امن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وجاءت طبقا للقوانين الدولية تماما".

وقالت إن "ناقلة النفط المذكورة التي تم توقيفها بقرار صادر من مسؤولي القضاء المحليين قد تم توجيهها اثر ذلك الى بندرعباس (جنوب ايران)".

وأعلنت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في رسالتها أنه وفقًا للقرار الصادر من مسؤولي القضاء، فإن التحقيقات جارية حول المخالفات التي ارتكبتها ناقلة النفط المذكورة ومنها الاضرار التي الحقتها بالبيئة البحرية وسفينة الصيد الايرانية وطاقمها وصياديها".

وأكدت أن "الهدف من جميع اجراءات ايران هو تنفيذ القوانين وارساء النظام وحفظ امن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز الحساسة".

كما أشارت الممثلية الايرانية الى توقيف سفينة "رياح" قبل فترة، موضحة أنها كانت تقوم بتهريب الوقود حين توقيفها.

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