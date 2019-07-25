العالم

رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني: الناقلة البريطانية تجاهلت تحذيراتنا

25/07/2019

رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني: الناقلة البريطانية تجاهلت تحذيراتنا

قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني الشيخ مجتبى ذو النور إن ناقلة النفط البريطانية التي احتُجزت من قبل قوات الحرس الثوري سلكت طريقا ممنوعا لاجتناب تتبعها وتجاهلت تحذيرات طهران بناء عليه تم توقيفها".

وفي تصريح صحفي له على هامش اجتماع فريق عمل الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الذي تناول مستجدات وضع ناقلة النفط الايرانية المحتجزة من قبل بريطانيا، أشار ذو النور الى أن توقيف الناقلة الإيرانية إجراء غير قانوني، وهدف بريطانيا من ايقاف الناقلة ياتي في سياق تنفيذ النوايا الأمريكية.

وأوضح أن "بريطانيا ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي لتقول إنها تطبق عقوبات الاتحاد، ولا يمكن أن تقوم هذه الناقلة بنقل النفط إلى سوريا لأنه من غير من الممكن ارساء  الناقلة في  الموانئ المحددة من قبلهم".

ووصف ذو النور احتجاز ناقلة النفط الايرانية من قبل بريطانيا بالغطرسة والبلطجة والقرصنة البحرية"، لافتًا الى أن "إيران بدأت بتكريس الجهود القانونية والدبلوماسية لتحرير الناقلة"، مؤكدًا أن "البريطانيين لا يمكنهم الاستمرار بحجز الناقلة وفقا للقوانين الدولية، وسيتم الافراج عنها قريبا".

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