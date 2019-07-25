25/07/2019

جبق: الدواء اللبناني سيدخل الى العراق

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الصحة العامة جميل جبق الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة ومرحلة ما بعد اقرار موازنة العام 2019. وتطرق البحث الى عمل وزارة الصحة عموما وأوضاع المستشفيات الحكومية خصوصا.

وبعد اللقاء، صرح جبق للصحافيين: "أطلعتُ رئيس الجمهورية على الإنجاز الذي حققناه في سياق توقيع مذكرة التفاهم مع الدولة العراقية في ما يتعلق بالدواء والاستشفاء في لبنان، حيث تم التوافق مع العراقيين على إدخال كل الدواء اللبناني الى سوقهم ضمن الشروط العراقية المرعية الاجراء والتي تجاوزوا فيها كل البنود التي كانت تحول دون ذلك. وكما نعلم، فإن السوق العراقية مستهلكة للدواء اللبناني حيث يقدر عدد سكان العراق بـ40 مليون نسمة، اي عشرة اضعاف سكان لبنان، الامر الذي يشكل حافزا للمصانع اللبنانية لتقوية إنتاجها وتحسين الاقتصاد اللبناني".

وأضاف: "أطلعتُ الرئيس عون ايضا على جو اعادة لبنان الى الخريطة الاستشفائية العربية من خلال دخول العراقيين الى لبنان للاستشفاء تحت مظلة وزارة الصحة اللبنانية وحمايتها في ظل ما كان يتعرضون له من مشاكل نتيجة سوء المعاملة والاستغلال، وقد ضبطنا الامر بالاتفاق مع المستشفيات اللبنانية. كما تم البحث في خلال اللقاء في موازنة وزارة الصحة وخاصة في ما يتعلق ببند الاستشفاء في موازنة العام 2020 التي سنبدأ بدرسها في مجلس الوزراء. وعبرت عن هواجسي لجهة ان بند الاستشفاء الموجود في موازنة العام الحالي غير كاف لتغطية حاجات كل الشعب اللبناني واقترحت زيادة مبلغ معين ضمن موازنة العام المقبل لتأمين ذلك".

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